Кузнєцов: Ракицький вже кілька років хотів піти з Шахтаря

Колишній гравець Динамо Олег Кузнєцов поділився своєю думкою про близький перехід захисника Шахтаря Ярослава Ракицького у Зеніт.

"Ракицький багатообіцяюче починав, але в останні два-три роки помітно здав. Він забагато помилявся, втрачав позицію. Через його помилки Шахтар чимало пропустив. Особливо це було видно у Лізі чемпіонів.

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В якійсь мірі це пов'язано з тим, що головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека досить часто тасував склад, змінювалися партнери по лінії оборони і в середині поля. Але і сам Ярослав нерідко втрачав концентрацію.

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Ракицький періодично залишався на лавці. Останнім часом я б взагалі не називав його твердим гравцем стартового складу. Він і місце в основі збірної України втратив в минулому році. Вся ця ситуація в клубі і в збірній його не влаштовувала, і він цього не приховував. Я знаю, що він вже кілька років хотів піти", – цитує Кузнєцова "Спорт день за днем".