toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Кузнєцов: Ракицький вже кілька років хотів піти з Шахтаря

22:30 516 Читать на русском
Кузнєцов: Ракицький вже кілька років хотів піти з Шахтаря
Ярослав Ракицький / Соцмережі

Колишній гравець Динамо Олег Кузнєцов поділився своєю думкою про близький перехід захисника Шахтаря Ярослава Ракицького у Зеніт.

"Ракицький багатообіцяюче починав, але в останні два-три роки помітно здав. Він забагато помилявся, втрачав позицію. Через його помилки Шахтар чимало пропустив. Особливо це було видно у Лізі чемпіонів.

Ракицький успішно пройшов медогляд в Зеніті

В якійсь мірі це пов'язано з тим, що головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека досить часто тасував склад, змінювалися партнери по лінії оборони і в середині поля. Але і сам Ярослав нерідко втрачав концентрацію.

Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі

Ракицький періодично залишався на лавці. Останнім часом я б взагалі не називав його твердим гравцем стартового складу. Він і місце в основі збірної України втратив в минулому році. Вся ця ситуація в клубі і в збірній його не влаштовувала, і він цього не приховував. Я знаю, що він вже кілька років хотів піти", – цитує Кузнєцова "Спорт день за днем".

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Олег Кузнєцов Трансфери Шахтаря Трансфери Зеніта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
40
хв
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук