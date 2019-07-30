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Кутроне перешел в Вулверхэмптон

20:29 77 Читати українською
Кутроне перешел в Вулверхэмптон
Патрик Кутроне / ФК Вулверхэмптон

Нападающий Патрик Кутроне официально сменил итальянский Милан на английский Вулверхэмптон.

21-летний итальянец завершил трансфер в Вулверхэмптон, сообщает официальный сайт клуба.

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Кутроне подписал с "волками" 4-летний контракт. Милан за своего воспитанника получит ориентировочно 16 млн фунтов. Эта сумма может вырасти до 23-х миллионов благодаря различным бонусам.

В сезоне 2018/19 Патрик Кутроне провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. В прошлом году нападающий дебютировал в составе сборной Италии.

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