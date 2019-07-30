Кутроне перейшов у Вулверхемптон

Нападник Патрік Кутроне офіційно змінив італійський Мілан на англійський Вулверхемптон.

21-річний італієць завершив трансфер у Вулверхемптон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кутроне підписав із "вовками" 4-річний контракт. Мілан за свого вихованця отримає орієнтовно 16 млн фунтів. Ця сума може зрости до 23-х мільйонів завдяки різноманітним бонусам.

У сезоні 2018/19 Патрік Кутроне провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. Минулоріч нападник дебютував у складі збірної Італії.