Кутроне перейшов у Вулверхемптон

Ліга чемпіонів — 22:02 700
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Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за Селтік
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Реал – Тоттенхем: чудова гра Наваса виправдовує відсутність Луніна, захист Мадрида привозить, "шпори" у фіналі Audi CupСвіт — 20:55 3857
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Моурінью може очолити ВаленсіюІспанія — 19:10 653
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"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправоюРосія — 17:00 7109
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Двоє гравців Динамо потрапили у топ-50 талантів сезону 2019/20 за версією УЄФАУкраїна — 16:04 1610