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Кутроне перейшов у Вулверхемптон

20:29 256 Читать на русском
Кутроне перейшов у Вулверхемптон
Патрік Кутроне / ФК Вулверхемптон

Нападник Патрік Кутроне офіційно змінив італійський Мілан на англійський Вулверхемптон.

21-річний італієць завершив трансфер у Вулверхемптон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кутроне підписав із "вовками" 4-річний контракт. Мілан за свого вихованця отримає орієнтовно 16 млн фунтів. Ця сума може зрости до 23-х мільйонів завдяки різноманітним бонусам.

У сезоні 2018/19 Патрік Кутроне провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. Минулоріч нападник дебютував у складі збірної Італії.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Англія Трансфери Вулверхемптон Вулверхемптон Мілан Мілан Патрік Кутроне Патрік Кутроне Трансфери Мілана
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