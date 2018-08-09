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Куртуа подписал контракт с Реалом на 6 лет

15:17 216 Читати українською
Куртуа подписал контракт с Реалом на 6 лет
Тибо Куртуа и Флорентино Перес / ФК Реал

Экс-вратарь Челси Тибо Куртуа официально подписал контракт с мадридским Реалом.

Соглашение между голкипером и клубом подписано сроком на 6 лет.

Напомним, Реал заплатил за Куртуа около 40 миллионов евро, также в Челси отправился полузащитник Реала Матео Ковачич, он будет выступать за "синих" на правах аренды в течение следующего года.

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На место Куртуа Челси приобретет Кэпу с Атлетика. Это будет самый дорогой трансфер голкипера и испанца в истории, ведь "синие" заплатят за Кэпу 80 млн евро.

Теги
Испания Флорентино Перес Трансферы Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид
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