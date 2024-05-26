"Повторю ли я тот же состав на Уэмбли? У меня есть еще неделя, чтобы подумать. Очевидно, еще есть некоторые сомнения. Мы собираемся наслаждаться этим моментом до пятницы, готовясь к новому финалу, сосредоточившись на достижении своего предела и попытке победить.

Лунин должен сам определить свое будущее – два топ-клуба ждут, финал ЛЧ решит все

Сомнения по каким позициям? Я не знаю... Мне нравятся эти дебаты, которые были созданы. Пусть они продолжаются до субботы. Мне очень нравится, я люблю это", – приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, Куртуа вернулся 4 "сухими" матчами и выглядит фаворитом на выход в финале ЛЧ 1 июня. Лунину под занавес чемпионата доверили лишь одну игру против Вильярреала, в которой он пропустил 4 гола.

Реал расписал ничью с Бетисом в матче-репетиции финала Лиги чемпионов – Куртуа вышел в основе и снова был крутым