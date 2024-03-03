Обе команды возобновили чемпионат ничьими на своем поле, но воспринимались они по-разному. Для Оболони непроигрыш Черноморцу – солидный результат. А вот потерю очков с Минаем днепряне могут считать небольшим провалом.

Днепр-1 победил Оболонь – Курьезный гол лучшего бомбардира позволил убежать от Динамо в УПЛ

Сегодня СК Днепр-1 сделал очень много, чтобы победить. Однако реализовать удалось лишь один момент. Филиппов забил, просто оказавшись в нужном месте в нужное время. Благодаря этой победе команда Юрия Максимова хотя бы временно стала лидером УПЛ. Оболонь остается в зоне переходных матчей.