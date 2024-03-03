Курьезный победный гол в видеообзоре матча Оболонь – СК Днепр-1
17:16 - Читати українською
Оболонь минимально уступила СК Днепр-1 в рамках 19-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
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Обе команды возобновили чемпионат ничьими на своем поле, но воспринимались они по-разному. Для Оболони непроигрыш Черноморцу – солидный результат. А вот потерю очков с Минаем днепряне могут считать небольшим провалом.
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Сегодня СК Днепр-1 сделал очень много, чтобы победить. Однако реализовать удалось лишь один момент. Филиппов забил, просто оказавшись в нужном месте в нужное время. Благодаря этой победе команда Юрия Максимова хотя бы временно стала лидером УПЛ. Оболонь остается в зоне переходных матчей.
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