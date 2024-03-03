Оболонь мінімально поступилася СК Дніпро-1 в рамках 19-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Обидві команди поновили чемпіонат нічиїми на власному полі, але сприймалися вони по-різному. Для Оболоні непрограш Чорноморцю – солідний результат. А от втрату очок з Минаєм дніпряни можуть вважати невеличким провалом.

Дніпро-1 переміг Оболонь – курйозний гол найкращого бомбардира дозволив втекти від Динамо в УПЛ

Сьогодні СК Дніпро-1 зробив дуже багато, щоб перемогти. Однак реалізувати вдалося лише один момент. Філіппов забив, просто опинившись у потрібному місці в потрібний час. Завдяки цій перемозі команда Юрія Максимова бодай тимчасово стала лідером УПЛ. Оболонь залишається у зоні перехідних матчів.