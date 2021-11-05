Начало поединка оказалось ураганным. На 3-й минуте Селтик наказал соперника за обрезку на своей половине, а на 11-й Зубков сравнял счет курьезным ударом с рикошетом. Шотландцы ушли на перерыв победителями благодаря роскошным индивидуальным действиям Жоты.

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Во второй половине фестиваль продолжился. Абада закрепил преимущество Селтика, на что Ференцварош ответил красивым обводным выстрелом Узуни. Впрочем, вырвать хоть очко венгры не успели – 2:3.