Курьезный гол Зубкова в видеообзоре матча Ференцварош – Селтик – 2:3
06:30 - Читати українською
Ференцварош проиграл Селтику в матче 4-го тура Лиги Европы. Смотрите видео голов и главные моменты встречи.
завершено
11’ Александр Зубков
86’ Мирто Узуни
Жоау Фелипе Хота 23’
Лиэл Абада 60’
11’ Александр Зубков
23’ Жоау Фелипе Хота
60’ Лиэл Абада
86’ Мирто Узуни
Начало поединка оказалось ураганным. На 3-й минуте Селтик наказал соперника за обрезку на своей половине, а на 11-й Зубков сравнял счет курьезным ударом с рикошетом. Шотландцы ушли на перерыв победителями благодаря роскошным индивидуальным действиям Жоты.
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Во второй половине фестиваль продолжился. Абада закрепил преимущество Селтика, на что Ференцварош ответил красивым обводным выстрелом Узуни. Впрочем, вырвать хоть очко венгры не успели – 2:3.
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