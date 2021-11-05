Курйозний гол Зубкова у відеоогляді матчу Ференцварош – Селтік – 2:3
06:30 - Читать на русском
Ференцварош програв Селтіку в матчі 4-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
11’ Олександр Зубков
86’ Мірто Узуні
Жоау Феліпе Хота 23’
Ліель Абада 60’
11’ Олександр Зубков
23’ Жоау Феліпе Хота
60’ Ліель Абада
86’ Мірто Узуні
Початок поєдинку виявився ураганним. На 3-й хвилині Селтік покарав суперника за обрізку на своїй половині, а на 11-й Зубков зрівняв рахунок курйозним ударом з рикошетом. Шотландці пішли на перерву переможцями завдяки розкішним індивідуальним діям Жоти.
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У другій половині фестиваль продовжився. Абада закріпив перевагу Селтіка, на що Ференцварош відповів красивим обвідним пострілом Узуні. Втім, вирвати бодай очко угорці не встигли – 2:3.
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