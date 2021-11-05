Ференцварош програв Селтіку в матчі 4-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Початок поєдинку виявився ураганним. На 3-й хвилині Селтік покарав суперника за обрізку на своїй половині, а на 11-й Зубков зрівняв рахунок курйозним ударом з рикошетом. Шотландці пішли на перерву переможцями завдяки розкішним індивідуальним діям Жоти.

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У другій половині фестиваль продовжився. Абада закріпив перевагу Селтіка, на що Ференцварош відповів красивим обвідним пострілом Узуні. Втім, вирвати бодай очко угорці не встигли – 2:3.