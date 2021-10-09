Уэльс и Чехия расписали боевую ничью в 7-м туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

Чехия – Уэльс – 2:2

Голы: Пешек, 38, Уорд, 49 (аг) – Рэмзи, 36, Джеймс, 69

Обе команды имели немало моментов, но открыл счет во встрече Рэмзи, эффектно завершив стремительную контратаку. За 2 минуты Пешек сравнял ситуацию на табло.

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После перерыва Уэльс забил дважды – в свои и чужие ворота. Аарон Рэмзи спокойно отдавал на голкипера Уорда, но Дэнни не сумел обработать мяч и тот курьезно оказался в воротах. Исправил ситуацию Джеймс, выйдя один на один. Чехия и Уэльс разошлись миром, имеют по 8 очков и делят вторую-третью строчки группы Е.