Уельс та Чехія розписали бойову нічию у 7-му турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

Чехія – Уельс – 2:2

Голи: Пешек, 38, Ворд, 49 (аг) – Ремзі, 36, Джеймс, 69

Обидві команди мали чимало моментів, але відкрив рахунок у зустрічі Ремзі, ефектно завершивши стрімку контратаку. За 2 хвилини Пешек зрівняв ситуацію на табло.

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По перерві Уельс забив двічі – у свої та чужі ворота. Аарон Ремзі спокійно віддавав на голкіпера Ворда, але Денні не зумів обробити м'яча і той курйозно опинився у воротах. Виправив ситуацію Джеймс, вийшовши віч-на-віч. Чехія та Уельс розійшлись миром, мають по 8 очок та ділять другу-третю сходинки групи Е.