Состоялись поединки отбора на ЧМ-2022 в группах E и G. Читайте отчет поединков на Футбол 24.

Группа Е

Чехия – Уэльс – 2:2

Голы: Пешек, 38, Рэмзи, 49 (аг.) – Рэмзи, 36, Джеймс, 69

Эстония – Беларусь – 2:0

Голы: Сорга, 58, Зенеов, 90+3

Группа G

Латвия – Нидерланды – 0:1

Гол: Классен, 19

Турция – Норвегия – 1:1

Голы: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41

Гибралтар – Черногория – 0:3

Голы: Марушич, 7, Бечирай, 44 (пен.), 68

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В группе Е Бельгия уже почти гарантировала себе первое место, поэтому главная интрига пришлась на второе место, за которое соревнуются Чехия и Уэльс. В очном поединке этих соперников одна из главных звезд валлийцев Аарон Рэмзи открыл счет, но радовались гости недолго. Футболисты Чехии быстро выровняли положение, а на старте второго тайма тот же Рэмзи забил в собственные ворота. Голкипер гостей не смог принять легкий пас назад от полузащитника Юве, сделав его одновременно героем и антигероем матча. Хавбек Лидса Дэниел Джеймс все же спас ничью для Уэльса и шансы на выход в плей-офф.

Vabbè ma che c’entra Ramsey, dai poveraccio pic.twitter.com/LawMX3uiF8 — alessia (@cmqalessia) October 8, 2021

В параллельном поединке соревновались аутсайдеры группы Эстония и Беларусь, где прибалты оказались сильнее.

Несмотря на тотальную доминацию на поле Нидерланды ограничились лишь одним голом в ворота Латвии. Новоиспеченная звезда Барсы Мемфис Депай ювелирно выполнил подачу с углового, которую замкнул Классен. Победа позволила "оранье" закрепиться на первой строчке группы G.

За второе место в группе G борьбу ведут Турция и Норвегия. Хозяевам нужно еще было реабилитироваться перед собственными болельщиками за провал на Евро-2020. Турки неплохо начали, отличились быстрым голом, но норвежцы даже без Холанда сравняли счет. Так до конца матча и не удалось определить, кто из соперников сильнее – интрига остается.

Черногория также сохраняет шансы на плей-офф в группе G. Сборная Гибралтара без шансов дома разгромно уступила черногорцам, которые могут подняться на вторую строчку уже в следующем туре, обыграв норвежцев.

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