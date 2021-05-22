Вторая лига: Карпаты Львов вернулись на путь поражений, Металл подарил Кривбассу повышение, очередная победа Ужгорода
Обе группы Второй лиги выходят на финишную прямую. Субботняя программа 23 тура состояла из 5 матчей.
Вторая лига, 23 тур
Оболонь-2 – Волынь-2 – 2:0
Голи: Белый, 22, Руденко, 51
Металлург З – Металл – 1:2
Голи: Борисенко, 16 – Балули, 26 (пен.), Демченко, 36
Диназ – Карпаты Л – 3:0
Голы: Старенький, 23, Ичанский, 34, Апанчук, 85 (пен.)
Таврия – Никополь – 2:0
Голы: Мосалов, 60, Доля, 87
Удаление: Лега, 83 (Н)
Ужгород – Рубикон – 2:1
Голы: Пуканыч, 37, Вишневский, 52 – Кабанюк, 89
Игровой день начали молодежные составы Оболони и Волыни. Лучане идут на дне турнирной таблицы группы А, однако не смогли улучшить свое положение. Дубль Оболони отгрузил сопернику по голу в каждом из таймов, закрепившись на 9-й строчке.
Металл уже решил вопрос выхода в Первую лигу, но делать кому-то поблажки не собирается. В гости к харьковчанам приехал Металлург, который пытался заскочить на вторую строчку группы Б. Хозяева неплохо начали матч и даже вышли вперед усилиями Борисенко. Впрочем, подопечные Кучера еще до перерыва ответили своими 2 голами – звездный Балулу реализовал пенальти, а затем его поддержал Демченко. Второй тайм на счет противостояния не повлиял. "Казаки" отстают от Кривбасса на 7 очков, поэтому поражение означает прекращение борьбы (впереди осталось всего 2 матча). Металл продолжает свое идеальное второй круг - 10 побед подряд.
Рыбка стал игроком Металла – экс-голкипер сборной Украины будет выступать в Первой лиге
Львовские Карпаты имели серию из трех ничьих подряд, однако Диназ безжалостно разобрался с "львами". Команде Вовчука не удалось помочь своим "тезкам", претендующим на повышение. Теперь у галицких Карпат и Диназа одинаковое количество очков – по 42. У Эпицентра 41 пункт, но есть две игры в запасе. Желанное второе место удерживает Подолье – 45 очков и матч в запасе.
Первую строчку группы А уверенно удерживает Ужгород. Закарпатцы выиграли четвертый матч подряд, оторвавшись от Подолья на 5 очков. Счет в матче с Рубиконом открыл 37-летний Адриан Пуканыч, для которого это 12-й гол в сезоне. В начале второго тайма Вишневский закрепил преимущество лидера, а Кабанюк смог отквитать лишь один мяч. Параллельно Таврия и Никополь проводили "битву немотивированных" - победу на классе одержали симферопольцы, которые уже не поднимутся выше третье место группы Б.
"Яшин помилився, Беца врятував ворота": перший олімпійський чемпіон та друг Пушкаша мріяв про Карпати і малював шедеври