Вторая лига, 23 тур

Оболонь-2 – Волынь-2 – 2:0

Голи: Белый, 22, Руденко, 51

Металлург З – Металл – 1:2

Голи: Борисенко, 16 – Балули, 26 (пен.), Демченко, 36

Диназ – Карпаты Л – 3:0

Голы: Старенький, 23, Ичанский, 34, Апанчук, 85 (пен.)

Таврия – Никополь – 2:0

Голы: Мосалов, 60, Доля, 87

Удаление: Лега, 83 (Н)

Ужгород – Рубикон – 2:1

Голы: Пуканыч, 37, Вишневский, 52 – Кабанюк, 89

Игровой день начали молодежные составы Оболони и Волыни. Лучане идут на дне турнирной таблицы группы А, однако не смогли улучшить свое положение. Дубль Оболони отгрузил сопернику по голу в каждом из таймов, закрепившись на 9-й строчке.

Металл уже решил вопрос выхода в Первую лигу, но делать кому-то поблажки не собирается. В гости к харьковчанам приехал Металлург, который пытался заскочить на вторую строчку группы Б. Хозяева неплохо начали матч и даже вышли вперед усилиями Борисенко. Впрочем, подопечные Кучера еще до перерыва ответили своими 2 голами – звездный Балулу реализовал пенальти, а затем его поддержал Демченко. Второй тайм на счет противостояния не повлиял. "Казаки" отстают от Кривбасса на 7 очков, поэтому поражение означает прекращение борьбы (впереди осталось всего 2 матча). Металл продолжает свое идеальное второй круг - 10 побед подряд.

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Львовские Карпаты имели серию из трех ничьих подряд, однако Диназ безжалостно разобрался с "львами". Команде Вовчука не удалось помочь своим "тезкам", претендующим на повышение. Теперь у галицких Карпат и Диназа одинаковое количество очков – по 42. У Эпицентра 41 пункт, но есть две игры в запасе. Желанное второе место удерживает Подолье – 45 очков и матч в запасе.

Первую строчку группы А уверенно удерживает Ужгород. Закарпатцы выиграли четвертый матч подряд, оторвавшись от Подолья на 5 очков. Счет в матче с Рубиконом открыл 37-летний Адриан Пуканыч, для которого это 12-й гол в сезоне. В начале второго тайма Вишневский закрепил преимущество лидера, а Кабанюк смог отквитать лишь один мяч. Параллельно Таврия и Никополь проводили "битву немотивированных" - победу на классе одержали симферопольцы, которые уже не поднимутся выше третье место группы Б.

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