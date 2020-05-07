Кумир Марадони зазнав нападу злодіїв – легендарний футболіст перебуває в комі

Колишній аргентинський футболіст Трінче Карловіч потрапив до лікарні з травмою голови.

Томас Карловіч, якого більше знають як Трінче, зазнав нападу на вулиці свого рідного Росаріо. 74-річний чоловік їхав на своєму велосипеді, коли його зупинили двоє злочинців ударили палицею по голові, вкрали транспортний засіб і втекли, повідомляє Infobae.

Автобус з нігерійською командою був обстріляний грабіжниками – є важко поранені

За словами сина Трінче, легендарний футболіст потрапив до лікарні вже без свідомості і наразі перебуває у стані коми. Шкоди завдав не лише удар палицею, а й падінна на тротуар. Зазначається, що Карловіч не вперше став жертвою грабіжників – схожим чином у нього вже вкрали чотири велосипеди, але раніше обходилося без настільки значних фізичних травм.

До слова, Карловіч став легендою завдяки виступам за Росаріо та Кордову. Чимало аргентинців саме Трінче вважають найкращим гравцем країни за всю історію. Навіть Дієго Марадона зізнавався, що захоплювався грою півзахисника, і називає його своїм кумиром.

Злого генія України та інших зірок звинуватили у договірняку – потім вони зруйнували мрію цілого покоління українців