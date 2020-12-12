"Ми зіграємо з командою (з Леванте – прим. "Футбол 24"), яка буде пресингувати нас. Ми повинні бути уважними при просуванні м'яча, створенні простору і моментів. Протягом тижня у на буде три гри, ми повинні виграти їх всі.

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Барселоні чогось не вистачає. Результати в Ла Лізі не на тому рівні, на якому повинні бути. Є проблеми з концентрацією при стандартних положеннях, в захисті, при вкиданнях аутів.

Іноді потрібно бути агресивнішими. Ми створюємо багато моментів, але відсоток реалізації невисокий. Команда нестабільна. Дещо потрібно поліпшити. Якщо ми зробимо це, то виграватимемо матчі, переконаний в цьому", – наводить слова Кумана Marca.

Зазначимо, що Барселона зустрінеться з Леванте завтра, 13 грудня, початок о 22:00. До слова, каталонці з 14 очками в активі розташувались на 9 місці у турнірній таблиці.

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