Барселона договорилась с игроками о снижении зарплаты, что позволит клубу избежать банкротства в январе.

Барселона имеет миллиард долгов – масштаб катастрофы больший, чем ожидалось

По информации Cadena COPE, "блаугранас" сэкономят 122 млн евро только на снижении зарплаты игроков, а также не будут платить бонусы в размере 50 млн евро. Однако, эта сумма, в итоге, должна быть выплачена в течение ближайших трех-четырех лет.

Ранее сообщалось, что Барселона оказалась в трудной финансовой ситуации – клуб имеет сумасшедшие долги в размере 1 миллиарда евро.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві