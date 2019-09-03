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Куман стал на защиту Де Лигта, которого раскритиковали за неудачный старт в Ювентусе

13:27 70 Читати українською
Куман стал на защиту Де Лигта, которого раскритиковали за неудачный старт в Ювентусе
Маттейс Де Лигт / KVBN

Главный тренер сборной Нидерландов не волнуется за своего звездного подопечного.

"Из-за чего поднялся шум? Я могу показать, какими были отзывы прессы после моего дебюта за Барселону. Мы проиграли 0:2, и везде написали: "И кого мы купили?"

"Не получал намеков на то, что останусь на скамейке запасных": Де Лигт не ожидал, что не сыграет в первом туре Серии А

Я стараюсь добавлять своим игрокам уверенности, поэтому у нас ничего не изменится. Де Лигт будет играть на позиции правого центрального защитника", – приводит слова Кумана ESPN.

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Новичок Ювентуса получил немало критики от болельщиков и прессы за неудачную игру в матчах межсезонья и первых турах Серии А. Напомним, что туринцы заплатили Аяксу за центрбека 75 млн евро плюс 10,5 млн бонусами.

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Италия Рональд Куман Рональд Куман Евро-2020 Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Ювентус Ювентус Нидерланды Нидерланды
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