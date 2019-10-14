toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Куман раскритиковал сборную Северной Ирландии за антифутбол – тренер британцев грубо ответил своему звездному оппоненту

19:58 55 Читати українською
Куман раскритиковал сборную Северной Ирландии за антифутбол – тренер британцев грубо ответил своему звездному оппоненту
Рональд Куман / Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и его коллега из Северной Ирландии Майкл О'Нил устроили заочные разборки после окончания матча в рамках отбора на Евро-2020.

81’ Мемфис Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфис Депай
 
Джош Мадженнис 76’
76’ Джош Мадженнис
81’ Мемфис Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфис Депай

Наставник "оранжевых" уничтожил откровенно защитную манеру игры соперников, заявив, что на это "просто ужасно смотреть". Тренеру североирландцев Майклу О'Нилу такой суровый вердикт не понравился, и он встал на защиту своей команды.

Невероятный камбэк в видеообзоре матча Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1

"Для меня это не имеет значения. Нужно уважать соперника и то, как он играет. Мы приехали не для того, чтобы развлекать Рональда Кумана. Когда у тебя в составе игроки Барселоны, Ювентуса и Ливерпуля, ты можешь играть, как хочешь.

Если мы так ужасно играли, почему же им было так трудно победить? Это было очевидным решением для нас. Меня огорчает, что тренер подобного уровня решил так сказать. Но об этом не стоит беспокоиться", – цитирует О'Нила ВВС.

Напомним, матч Нидерланды – Северная Ирландия завершился победой голландцев 3:1, хотя счет открыли именно скромные гости.

Евро-2020, квалификация: Германия в меньшинстве дожала аутсайдера, Польша вышла из группы, провал Вербича

blog_ava
Кальяри предлагал Шахтеру значительную сумму за Бондаря
09:17
629
Теги
Евро-2020 Нидерланды Нидерланды Северная Ирландия Северная Ирландия Рональд Куман Рональд Куман Майкл О'Нил Майкл О'Нил Нидерланды - Северная Ирландия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020
    Євро-2020 — 08:001211 Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020
1
час
:
13
мин
Литва
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук