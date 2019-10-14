Куман раскритиковал сборную Северной Ирландии за антифутбол – тренер британцев грубо ответил своему звездному оппоненту

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и его коллега из Северной Ирландии Майкл О'Нил устроили заочные разборки после окончания матча в рамках отбора на Евро-2020.

Наставник "оранжевых" уничтожил откровенно защитную манеру игры соперников, заявив, что на это "просто ужасно смотреть". Тренеру североирландцев Майклу О'Нилу такой суровый вердикт не понравился, и он встал на защиту своей команды.

Невероятный камбэк в видеообзоре матча Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1

"Для меня это не имеет значения. Нужно уважать соперника и то, как он играет. Мы приехали не для того, чтобы развлекать Рональда Кумана. Когда у тебя в составе игроки Барселоны, Ювентуса и Ливерпуля, ты можешь играть, как хочешь.

Если мы так ужасно играли, почему же им было так трудно победить? Это было очевидным решением для нас. Меня огорчает, что тренер подобного уровня решил так сказать. Но об этом не стоит беспокоиться", – цитирует О'Нила ВВС.

Напомним, матч Нидерланды – Северная Ирландия завершился победой голландцев 3:1, хотя счет открыли именно скромные гости.

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