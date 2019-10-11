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Невероятный камбэк в видеообзоре матча Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1

10:04 34 Читати українською
Невероятный камбэк в видеообзоре матча Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1
Сборная Нидерландов / Фото из открытых источников

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Северной Ирландией (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

81’ Мемфис Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфис Депай
 
Джош Мадженнис 76’
76’ Джош Мадженнис
81’ Мемфис Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфис Депай

Евро-2020, квалификация

Группа С

Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Депай, 80, 90+4, де Йонг, 90+1 – Мадженнис, 75

Отбор к Евро-2020: Кадар фейлами убил Венгрию, Дубра не сдержал Левандовски, Нидерланды оформили грандиозный камбэк

Сборная Нидерландов едва не сотворила сенсацию со знаком "минус" в седьмом туре отбора к Евро-2020. Уступая сборной Северной Ирландии хозяевам удалось лишь в конце матча сравнять счет, а уже в добавленное время вырвать столь желанную победу – 3:1. Поражение могло бы угрожать хозяевам непопаданием на Евро-2020, но голы Депая и де Йонга спасли "оранжевых" от фиаско.

Теперь в группе С троевластие – у Нидерландов, Германии и Северной Ирландии одинаковое количество очков (по 12), однако в первых двух сборных есть игра в запасе.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Отбор к Евро-2020: Кадар фейлами убил Венгрию, Дубра не сдержал Левандовски, Нидерланды оформили грандиозный камбэк
00:32
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Теги
Евро-2020 Нидерланды Нидерланды Северная Ирландия Северная Ирландия Видеоновости Нидерланды - Северная Ирландия
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