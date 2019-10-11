Невероятный камбэк в видеообзоре матча Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Северной Ирландией (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация

Группа С

Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Депай, 80, 90+4, де Йонг, 90+1 – Мадженнис, 75

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Сборная Нидерландов едва не сотворила сенсацию со знаком "минус" в седьмом туре отбора к Евро-2020. Уступая сборной Северной Ирландии хозяевам удалось лишь в конце матча сравнять счет, а уже в добавленное время вырвать столь желанную победу – 3:1. Поражение могло бы угрожать хозяевам непопаданием на Евро-2020, но голы Депая и де Йонга спасли "оранжевых" от фиаско.

Теперь в группе С троевластие – у Нидерландов, Германии и Северной Ирландии одинаковое количество очков (по 12), однако в первых двух сборных есть игра в запасе.