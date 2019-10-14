Куман розкритикував збірну Північної Ірландії за антифутбол – тренер британців грубо відповів своєму зірковому опоненту

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман і його колега з Північної Ірландії Майкл О'Ніл влаштували заочні розбірки після закінчення матчу в рамках відбору на Євро-2020.

Керманич "помаранчевих" знищив відверто захисну манеру гри суперників, заявивши, що на це "просто жахливо дивитися". Тренеру північноірландців Майклу О'Нілу такий суворий вердикт не сподобався, і він став на захист своєї команди.

Неймовірний камбек у відеоогляді матчу Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

"Для мене це не має значення. Потрібно поважати суперника і те, як він грає. Ми приїхали не для того, щоб розважати Рональда Кумана. Коли у тебе в складі гравці Барселони, Ювентуса і Ліверпуля, ти можеш грати, як хочеш.

Якщо ми так жахливо грали, чому ж їм було так важко перемогти? Це було очевидним рішенням для нас. Мене засмучує, що тренер подібного рівня вирішив так висловитись. Але про це не варто турбуватися", – цитує О'Ніла ВВС.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Північна Ірландія завершився перемогою голландців 3:1, хоча рахунок відкрили саме скромні гості.

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