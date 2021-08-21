"Филиппе нужна еще неделя тренировок, прежде чем он попадет в состав. Для меня он отличный игрок, который может быть важным для Барселоны. Я абсолютно рассчитываю на него в этом сезоне", – приводит слова Кумана ESPN.

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Отметим, что бразилец страдал из-за травмы в сезоне 2020/21, а Барселона планировала продать его за высокую зарплату. Среди вариантов назывались Арсенал и Тоттенхэм.

К слову, Коутиньо провел 14 матчей в составе Барселоны в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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