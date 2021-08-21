"Філіппе потрібен ще тиждень тренувань, перш ніж він потрапить до складу. Для мене він відмінний гравець, який може бути важливим для Барселони. Я абсолютно розраховую на нього в цьому сезоні", – наводить слова Кумана ESPN.

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Зазначимо, що бразилець страждав через травми у сезоні 2020/21, а Барселона планувала продати його через високу зарплату. Серед варіантів працевлаштування називали Арсенал та Тоттенхем.

До слова, Коутінью провів 14 матчів у складі Барселони у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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