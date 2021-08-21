Куман кинув світло на майбутнє Коутінью в Барселоні
Головний тренер Барселони Рональд Куман поділився думками щодо хавбека каталонців Філіппе Коутінью.
"Філіппе потрібен ще тиждень тренувань, перш ніж він потрапить до складу. Для мене він відмінний гравець, який може бути важливим для Барселони. Я абсолютно розраховую на нього в цьому сезоні", – наводить слова Кумана ESPN.
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Зазначимо, що бразилець страждав через травми у сезоні 2020/21, а Барселона планувала продати його через високу зарплату. Серед варіантів працевлаштування називали Арсенал та Тоттенхем.
До слова, Коутінью провів 14 матчів у складі Барселони у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.
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