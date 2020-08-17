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Барселона близка к назначению Кумана –тренер уже прибыл в Испанию

09:35 - Читати українською
Барселона близка к назначению Кумана –тренер уже прибыл в Испанию
Рональд Куман / Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прибыл в Барселону на фоне слухов о смене наставника "блаугранас".

Как информирует El Chiringuito TV, специалист прибыл поздно вечером 16 августа на фоне заявления президента Барселоны Жозепа-Марии Бартомеу об увольнении Сетьена.

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По информации Mundo Deportivo, Барселона будто бы согласовала контракт на 2 года с Куманом. Добавим, что Рональд все еще остается главным тренером сборной Нидерландов – одного из соперников Украины на предстоящем Евро-2021.

Барселона пока что не объявила об увольнении Кике Сетьена. Ожидается, что об увольнении 61-летнего специалиста объявят сегодня, 17 августа. Испанец возглавил Барселону только в январе, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.

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