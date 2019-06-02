Тоттенхэм – Ливерпуль: Мадрид принял финал ЛЧ иначе, чем Киев – сорвать джек-пот жизни и шокировать ценами на все

Ливерпуль победил Тоттенхэм в решающем матче ЛЧ 2018/19, а вторжение английских фанатов в столицу Испании наконец-то подошло к концу. Если кто-то думал, что Киев ужасно принял финал Лиги чемпионов-2018 из-за спекулянтов и безумных цен на жилье, то он очень ошибается.

Фанаты Реала массово сдают свои билеты на финал ЛЧ в Киеве – испанская пресса гудела и неистовствовала из-за организационных проблем в столице Украины, британские СМИ тоже раздували проблему. Гостиницы и владельцы квартир отменяли бронь, выставляя новые завышенные цены. Спекулянты наживались на болельщиках английского и мадридского клуба, продавая пропуска на матч Реал – Ливерпуль и за 30, и за 70 тысяч гривен. Серьезные риски провалиться действительно были, хотя многие из них были существенно преувеличены (это стало хорошо понятно особенно сейчас), а некоторые удавалось решить благодаря впечатляющему гостеприимству простых киевлян, которые спасали реноме Украины в ситуации, когда европейцы начали паниковать, что не увидят финал Лиги чемпионов 2017/18.

Реал – Ливерпуль: как киевляне принимали у себя дома иностранных фанов

Казалось, наученный нашими проблемами Мадрид должен был показать класс и дать пример, как надо проводить матчи такого уровня идеально, но на самом деле оказалось, что Киев ничем особо не уступил, а в чем-то превзошел своего преемника. В день финала ЛЧ-2018, 26 мая аэропорт Борисполь принял 52 тыс. 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории его существования. Для сравнения, на финал Евро-2012 было 38 тыс. пассажиров. НСК Олимпийский принял 61 561 болельщика из 63-х возможных. Ванда Метрополитано собрала 63 272, а не добрала пару сотен. Если учесть, что в Мадрид англичанам добираться значительно ближе и легче, чем в Киев, то как-то не выглядит разительным контрастом в минус.

Фінал ЛЧ-2018: рекорд Борисполя, 230 тис. гостей Фестивалю чемпіонів, 40 млн згадок про Київ та інші цікаві факти

Whoever you support, you have to admit this is something else from Liverpool fans pic.twitter.com/JSzFOqiSpq — CaughtOffside (@caughtoffside) 2 червня 2019 р.

Главный вопрос заключается в попытках мадридцев и других "бизнесменов" нажиться на британцах, хотя было и несколько других казусов. С пятницы по субботу фанаты Ливерпуля (они откровенно преобладали численно) и Тоттенхэма выпили где-то 1 миллион литров пива, хотя ожидали еще больше. Напуганная вероятностью массовых беспорядков власть Мадрида даже вынуждена была ограничить потребление алкоголя в нескольких районах города в день проведения финала. Особенно это касалось мест большого скопления болельщиков в фан-зонах. Благодаря этому решению, считают испанские СМИ, удалось "обуздать большое вторжение британцев".

Всего на финал в столицу Испании прибыли 80 тысяч фанатов, из которых лишь у половины были билеты, как примерно оценила пресса Испании (у британцев цифры другие, об этом ниже). Интерес был чрезвычайный, а 5 британцев даже получили обвинения в избиении полицейских. Еще добрый двадцаток задерживали за мелкое хулиганство. Испанских правоохранителей, к слову, обвиняли в превышении своих полномочий без лишней надобности – иногда они просто лупили фанов дубинками по спине. Другая проблема касалась бесплатного показа матча на гигантских экранах. Личную просьбу мэра Ливерпуля его коллега из Мадрида Мануэла Кармена проигнорировала. Мол, у нас есть 12 тысяч мест для встречи в барах, кафе и ресторанах, где можно посмотреть игру.

Тоттенхэм – Ливерпуль: пенальти на 23-й секунде стал ключевым моментом финала ЛЧ – решение Скомины правильное?

Фан-зоны закрывались в 18:00, чтобы владельцы билетов понемногу отправлялись на стадион, а те, кто просто приехал насладиться атмосферой финала, успели найти себе место для просмортра. Но не все так просто. Фаны Ливерпуля выражали свое возмущение, что даже большинство мест в барах были зарезервированы по повышенному тарифу (к примеру, маленькое пиво стоило 240 гривен), а альтернативы придумать не смогли или не захотели.

Власти города готовилась к 70 тысячам болельщиков, а их оказалось по оценкам британцев – от 100 тыс. Некоторые заведения сознательно закрывали в страхе перед английскими хулиганами. "Если 50-100 сербов, пришедших посмотреть баскетбол, создали нам столько проблем, то лучше мы откроемся уже в понедельник".

Ну, и без спекулянтов и махинаций не обошлось. Цены на за ночевку в центре Мадрида выросли до примерно 60 тысяч гривен, хотя и так все было выкуплено. В день финала ЛЧ за билеты просили даже целых 300 тысяч гривен. Причем хватало фальшивок. Полиции удалось задержать женщину, которая пыталась продать 2 поддельных билета за примерно 240 тысяч гривен. Фанатов Тоттенхэма массово кидали на такие же бешеные суммы. "Ваши билеты отменены, ждите компенсацию", – говорилось в сообщении одной из фирм, которая занималась перепродажей. "Кто бы еще компенсировал невероятную переплату за отель и перелет", – возмущались пострадавшие.

Тренер победителей Юрген Клопп назвал Мадрид "дорогим городом", и его слова подтвердили даже сами испанские СМИ: за ночь 1 июня, дату финала, цена хостела в историческом центре достигает около 3 тысяч евро (почти 100 тыс. гривен). Также просили 180 евро за кровать в комнате, где вам предлагают спать рядом с 5-ю людьми. "Гостиничное безумие", – очерчивала ситуацию Marca.

Болельщицу, которая прилетела из Мехико, разозлили особенно. Это должен быть подарок на 50-летие матери и 22-й день рождения брата, но забронированные несколько месяцев назад билеты так и не нашли своего владельца. "Они предлагают нам компенсацию, но это никому не нужно. Мы хотим только билеты, которые были обещаны нашей семьи". Ведущий на валлийском BBC Radio потратил в пересчете 237 тысяч гривен за билеты для себя и сына, но после оплаты ему пришло письмо на электронную почту, что неназванное агентство не может выполнить заказ. "Похоже, они продали билеты мне, а потом перепродали, когда поняли, что могут получить значительно больше".

Все это приводило к абсурдным ситуациям. Фанат Ливерпуля, у которого уже 20 лет абонемент на Копе, приобрел билет за 335 фунтов (более 11 тысяч гривен) через официальный сайт клуба. Его друзья продали лишний тикет за 4 тыс. фунтов (135 тыс. гривен!), но его, верного болельщика, такая перспектива не интересовала. Впрочем, когда человек услышал предложение на 10 тысяч фунтов (338 тыс. грн), даже он не устоял. "Я повезу своих детей во Флориду", – подумал хороший семьянин, и его трудно винить.

"В прошлом году в Киеве это было настолько иначе. Ребята, которые трудно добирались, могли приобрести пропуск на матч за примерно 300 фунтов. На этот раз было место только дя боли в сердце. Как только начался матч Тоттенхэм – Ливерпуль, 3 фаната "красных" вынуждены были покинуть пределы стадиона. Они приобрели поддельные билеты за 5 тысяч фунтов. Недалеко от Ванда Метрополитано стоял мужчина, готовый начинать торги с 4-х тысяч фунтов за 1 тикет", – пишет авторитетный The Telegraph.

Оперный певец Винн Эванс признался, что мог бы приобрести хорошее авто за ту огромную сумму, которую пришлось потратить на мадридский финал. Только билеты туда и обратно из Бристоля в Мадрид обошлись 47-летнему фанату Тоттенхэма в почти 120 тысяч гривен. Это бы того стоило, если б "шпоры" выиграли трофей, а так человек, похоже, пережил двойное разочарование.

Тоттенхэм – Ливерпуль: логический финал ЛЧ 2018/19 – испортил судья, решили оригинальные герои, или 2 приметы работают