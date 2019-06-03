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Куман відповів на чутки про можливість очолити Барселону

13:49 631 Читать на русском
Куман відповів на чутки про можливість очолити Барселону
Рональд Куман / Федерація футболу Нідерландів

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував інформацію про те, що він може очолити Барселону.

"Іноді ці розмови стомлюють. Це все спекуляції, я вже відповідав на подібні питання. Все це неправда.

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Якщо за рік у тебе є шанс поїхати на чемпіонат Європи, то зараз не підходящий момент йти зі збірної", – цитує Кумана NOS.

Наразі Рональд Куман готує збірну Нідерландів до "фіналу чотирьох" Ліги націй. 6 червня "помаранчеві" зіграють зі збірною Англії.

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