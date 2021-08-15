"Мы прекрасно знаем об экономической ситуации в Барселоне, клуба нужна любая помощь.

Пике пожертвовал большой частью зарплаты, чтобы Барселона зарегистрировала Депая и Гарсию

Нужно отметить позицию Пике, Серхи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они играют здесь много лет и хотят помочь клубу исправить экономическую ситуацию. Это важно и показывает, что для них Барса – это дом", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, несколько игроков Барселоны согласились снизить свою зарплату, чтобы клуб не нарушал финансовый фэйр-плей чемпионата Испании.

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