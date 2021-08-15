Куман відзначив, що не лише Піке пожертвував своєю зарплатою заради Барселони
Наставник Барселони Рональд Куман виокремив кількох ветеранів каталонського клубу.
"Ми прекрасно знаємо про економічну ситуацію в Барселоні, клубу потрібна будь-яка допомога.
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Потрібно відзначити позицію Піке, Серхі Роберто, Бускетса, Альби. Всі вони грають тут багато років і хочуть допомогти клубу виправити економічну ситуацію. Це важливо і показує, що для них Барса – це дім", – цитує Кумана Mundo Deportivo.
Нагадаємо, кілька гравців Барселони погодились знизити свою зарплату, щоб клуб не порушував фінансовий фейр-плей чемпіонату Іспанії.
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