"Ми прекрасно знаємо про економічну ситуацію в Барселоні, клубу потрібна будь-яка допомога.

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Потрібно відзначити позицію Піке, Серхі Роберто, Бускетса, Альби. Всі вони грають тут багато років і хочуть допомогти клубу виправити економічну ситуацію. Це важливо і показує, що для них Барса – це дім", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, кілька гравців Барселони погодились знизити свою зарплату, щоб клуб не порушував фінансовий фейр-плей чемпіонату Іспанії.

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