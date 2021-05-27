"Блаугранас" не смогут очень просто отправить главного тренера Рональда Кумана в отставку.

Если Куман не доработает до конца своего контракта с Барселоной, то получит компенсацию в размере 5,8 млн евро, сообщает Diario Sport.

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Кроме этого, специалист должен получить свою годовую зарплату в клубе – 7,2 млн евро. Интересно, что Барселона должна была заплатить еще 5 млн евро компенсации Королевскому футбольному союзу Нидерландов за досрочную отставку Кумана с поста главного тренера сборной, но эту сумму выплатил сам наставник.

Напомним, что Барселона в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

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