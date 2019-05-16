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Сборная Англии опубликовала заявку на Финал четырех Лиги наций – Кейн в составе

16 мая 18:04 165 Читати українською
Сборная Англии опубликовала заявку на Финал четырех Лиги наций – Кейн в составе
Харри Кейн / Reuters

Английская сборная объявила список игроков, которые будут бороться за победу в Лиге наций.

 

Основой команды остаются те футболисты, на которых Саутгейт рассчитывал в матчах отбора на Евро-2020.

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В заявку попал и главный форвард "Трех львов" Харри Кейн. Последние матчи Тоттенхэма нападающий пропустил из-за травмы. Впрочем, тренерский штаб сборной убежден, что к встрече против Нидерландов, которая состоится 6 июня, Кейн будет полностью здоровым.

Напомним, вторую пару полуфиналистов Лиги наций составили Португалия и Швейцария.

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Нидерланды - Англия Харри Кейн Харри Кейн Англия Англия Лига наций
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