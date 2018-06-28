Кулиш: Для нападающего как минимум 10-15 мячей за сезон – неплохая статистика

Форвард СК-Днепр-1 Станислав Кулиш рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Мы уже две недели вместе работаем, поэтому можно сказать в определенной степени есть понимание с партнерами, его конечно мало, но с каждым днем добавляем и на тренировках и во время контрольных матчей! Неплохо сыграли с Ворсклой, уверенно победили Кремень, набираем хорошо, хотя сейчас и под нагрузками, это конечно сказывается. Но так на собрании всегда.

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По голу в ворота Кремня, ну да, забил с пенальти, для нападающего важно в любом случае видеть мяч в сетке после его удара – голы держат нападающих в тонусе. Впереди очень тяжелый и интересный сезон, хочу чтобы мои голы приносили команде как можно больше пользы.

Говорят нападавшие люди суеверные, то есть планируют зазздалегидь сколько голов "набьют" за сезон. И я человек несуеверный, но если честно, то для нападающего как минимум 10-15 мячей за сезон – это неплохая статистика. Поэтому, хотелось бы выйти на эту цифру можно быстрее, а дальше уже будем смотреть", – цитирует Кулиша официальный сайт СК-Днепр-1.

Напомним, форвард подписал контракт с "днепрянами" в год. По итогам прошлого сезона СК Днепр-1 повысился в классе и будет выступать в Первой лиге.

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