Куліш: Для нападника як мінімум 10-15 м'ячів за сезон – непогана статистика

Форвард СК-Дніпро-1 Станіслав Куліш розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Ми вже два тижні разом працюємо,тож можна сказати у певній мірі є розуміння з партнерами, його звісно замало, але з кожним днем додаємо і на тренуваннях і під час контрольних матчів! Непогано зіграли з Ворсклою, впевнено перемогли Кремінь, набираємо добре, хоча зараз і під навантаженнями, це звісно дається взнаки. Але так на зборах завжди.

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Щодо голу у ворота Кремня, ну так, забив з пенальті, для нападника важливо у будь-якому випадку бачити м’яч в сітці після його удару – голи тримають нападників у тонусі. Попереду дуже важкий та цікавий сезон, хочу аби мої голи приносили команді якомога більше користі.

Кажуть нападники люди забобонні , тобто планують зазздалегідь скільки голів "наб’ють" за сезон. Та я людина незабобонна, але якщо чесно, то для нападника як мінімум 10-15 м`ячів за сезон – це непогана статистика. Відтак, хотілося б вийти на цю цифру якнайшвидше, а далі вже будем дивитись", – цитує Куліша офіційний сайт СК-Дніпро-1.

Нагадаємо,форвард підписав контракт з "дніпрянами" на рік. За підсумками минулого сезону СК Дніпро-1 підвищився в класі та виступатиме у Першій лізі.

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