"VAR у нас не зашел. Очень много ошибок даже после просмотра VAR. Как-то все очень спорно и двусмысленно.

"Кулач должен был попасть в расширенный список": Максимов не понимает, почему Шевченко игнорирует лучшего снайпера УПЛ

По поводу арбитров женского пола я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда рефери‑мужчина, ты можешь с ним по‑другому общаться – на повышенных тонах, потому что футбол это эмоции. Когда высказываешь что‑то женщине эмоционально, она отвечает: "Ну я же женщина. Чего орешь?". Извините, тогда вы должны судить женщин", – сказал Кулач в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Кулач в составе Ворсклы стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 15 голов за сезон.

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