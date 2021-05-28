"Кулач должен был попасть в расширенный список": Максимов не понимает, почему Шевченко игнорирует лучшего снайпера УПЛ
Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов разочарован, что его подопечные не получают никакого шанса в сборной Украины.
"Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный список сборной Владислав должен был попасть. Могли внимательнее его рассмотреть.
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Для других ребят из Ворсклы это был бы мощный стимул. Кулач не слабее Беседина или Довбика. У нас и кроме Кулача были хорошие футболисты, кто мог бы усилить сборную Украины. Это Степанюк и Игорь Пердута", – заявил Максимов в интервью Sport Arena.
Добавим, что именно Кулач выиграл бомбардирские гонки УПЛ. Форвард Ворсклы настрелял 15 голов в 21 матче.
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