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Кулач: Я хотел уехать из Украины, но что-то не получилось

19:22 93 Читати українською
Кулач: Я хотел уехать из Украины, но что-то не получилось
Владислав Кулач / Александрия

Новичок Александрии Владислав Кулач рассказал, почему перешел в Александрию.

"Я просто хотел уехать из Украины, играть в Европе. Но что-то не получилось. Да, были хорошие варианты, но не сложилось. Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед Александрией, было предложение от Енисея. Но по определенным причинам туда не поехал.

Кулач отказывался переходить в Александрию из-за низкой зарплаты

На данный момент Александрия – лучшее развитие событий для меня. У команды есть задача, вся команда хочет еее выполнить и будет делать для этого все", – сказал Кулач в эфире программы "Великий футбол".

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Напомним, недавно Владислав Кулач, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, перешел из Ворсклы в Александрию, за которую будет выступать в последующие полгода на правах аренды.

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Владислав Кулач Владислав Кулач Александрия Александрия Енисей Енисей
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