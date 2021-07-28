Киевский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании форварда. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

Динамо снова отпустило Дубинчака в СК Днепр-1

После завершения сделки с Ворсклой Кулач в статусе свободного агента проходил сборы с Динамо. Прошлый сезон стал для 28-летнего нападающего прорывным – 15 голов в УПЛ. Это позволило Кулачу выиграть бомбардирские гонки, опередив звезду киевлян Виктора Цыганкова (12).

Добавим, что Динамо за это лето подписало уже трех игроков в линию атаки. Ранее к клубу присоединились Эрик Рамирес и Илья Шкурин.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери