Один з англійських журналістів звернувся до Дірка Куйта з питанням про те, хто з чемпіонату Нідерландів міг би підсилити склад Ліверпуля. Легендарний для "червоних" форвард назвав два імені – центрального захисника Фейєнорда Лутсхарела Геертрюйду та вінгера ПСВ Ноа Ланга. Обидва є гравцями збірної Нідерландів.

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"Геертрюйда дуже талановитий гравець. Я думаю, що наступного сезону він обов'язково перейде в топ-команду Європи. Він може грати на різних позиціях: правого захисника, центрального захисника і шостого номера. Також я б відзначив Ноа Ланга, він чудовий вінгер. На мій погляд, вони готові зробити крок уперед. Сподіваюся, Ліверпуль підпише хоча б одного з них", – цитує Куйта Voetbal International.

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