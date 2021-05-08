"Почему я не выбрал украинский вектор? Хотел в Европу. Есть примеры, как наши ребята хорошо там играют сейчас. Яремчук, Малиновский – футболисты, которые на главных ролях, интересны многим клубам Европы.

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А Динамо и Шахтер – местные команды. Конечно, исторически они очень сильные, сейчас тоже. Но хочется попробовать что-то новое.

Общение с Динамо и Шахтером было, но быстро закончилось. Они выходили через клуб. Ко мне не было конкретных вопросов, хочу ли я, готов ли. Но знал, что есть интерес. От обоих грандов", – сказал Кухаревич в программе Бомбардир.

Напомним, форвард летом покинет Рух – 19-летний украинец с 1 июля будет выступать за французский Труа.

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