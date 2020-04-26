Куадрадо сравнил Рабьо с покойным игроком Ювентуса – хавбека заставили просить прощения

Хавбек Ювентуса Хуан Куадрадо решил продемонстрировать свое чувство юмора, но что-то пошло не так.

Ювентус почтил память своего экс-игрока Андреа Фортунато, который ровно 25 лет назад умер от лейкемии, опубликовав его фото в Instagram.

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Куадрадо в шутливой форме написал под фото, что Фортунато очень похож на полузащитника Юве Адриена Рабьо. За эту неудачную шутку колумбийцу пришлось извиняться.

"Я хочу извиниться перед болельщиками Ювентуса за свой комментарий. Я только увидел фотографию, но не читал сам пост. Сожалею", – написал Куадрадо в Instagram.

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