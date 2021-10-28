"Рух незаслуженно проиграл. Провели хороший матч, много били по воротам, подавали. Надо учиться не ошибаться в забавных ситуациях.

Рух – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча

Нужно учиться не ошибаться в смешных ситуациях. Хочется поблагодарить команду, потому что она не была зажата, спокойно разбирались с атаками соперника. Могли переломить ход матча, но исполнительское мастерство Зари сыграло решающую роль плюс наши ошибки.

Очень хороший был первый тайм. Мы немножко суетились, не могли зацепиться за мяч, обыграть соперника один в один, создать большинство. Мы забываем, что футбол состоит из обороны и атаки. Заря хорошо контролировала мяч, не получалось быстро выходить, хотя потом успокоились, быстро разбивали прессинг", – сказал Кучук в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, основное время поединка между Рухом и Зарей завершилось безголевой ничьей, а в овертаймах дубль Шахаба позволил луганцам выйти в четвертьфинал турнира.

Заря благодаря дублю Шахаба одолела Рух и стала шестым четвертьфиналистом Кубка Украины