Львовяне и луганчане разыгрывали между собой шестую путевку в четвертьфинал Кубка Украины. Команды вышли с несколькими изменениями по сравнению с предыдущими матчами, но составы демонстрировали – этот турнир имеет значение для Скрипника и Кучука. Впрочем, игра в первые минуты на львовском стадионе Скиф абсолютно не отвечала намерениям.

Львов вышел в четвертьфинал Кубка Украины, одолев Альянс в драматической серии пенальти

Обоюдные угловые ничем не завершались, а первый по-настоящему острый момент произошел на 31 минуте. Быстрая атака "желто-черных" завершилась ударом Карасюка с рикошетом от Фаворова – мяч пролетел рядом со штангой. Заря через несколько минут ответила: Цвек отважился на выстрел метров с 30-ти, но неточно. Позже Нагнойный остро пробивал на входе в штрафную – не хватило сантиметров. Завершался первый тайм угловыми обоих коллективов.

После перерыва футбол стал ярче. Было видно, что никто не хочет овертаймов. Рух даже выглядел интереснее впереди: моменты были у Кондракова, Кухарука и Мысыка, но Мацапура спасал. Заря же отвечала выстрелами Булецы, Нагнойного (был одним из самых активных) и Алефиренко. В ырвать победы могли львовяне на 90 минуте: Лях прострелил на Мысыка, Мацапура сыграл на опережение, а мяч прилетел к Таллесу, который очень опасно пробивал. Кипер луганчан был на месте. Следовательно, матч продолжился еще на 30 минут.

Рух взял игру под свой контроль, но... пропустил. Кухарук перед собственным штрафным далеко отпустил мяч, его подхватил Шахаб, обыграл и своих, и чужих, и мощно пробил в дальний угол. Бандура спасти не смог. Подопечные Кучука пытались отыграться, но Захедитабар Шахаб оформил дубль за 10 минут до конца встречи.

В конце концов, Заря не без нервов и проблем прошла в четвертьфинал Кубка Украины, Рух же, несмотря на действительно неплохую игру, прекратил выступление в турнире.