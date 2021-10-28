Головний тренер львів'ян Леонід Кучук віддав належне Зорі, однак вважає поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України (0:2) незаслуженою.

"Рух незаслужено програв. Провели хороший матч, багато били по воротах, подавали. Потрібно вчитися не помилятися у кумедних ситуаціях.

Рух – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Хочеться подякувати команді, бо вона не була затиснута, спокійно розбиралися з атаками суперника. Могли переламати хід матчу, але виконавська майстерність Зорі відіграла вирішальну роль плюс наші помилки.

Дуже хорошим був перший тайм. Ми трохи метушилися, не могли зачепитися за м'яч, обіграти суперника один в один. Ми забуваємо, що футбол складається з оборони та атаки. Зоря добре контролювала м'яч, не вдавалось швидко виходити, хоча потім заспокоїлися, швидко розбивали пресинг", – сказав Кучук у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, основний час поєдинку між Рухом та Зорею завершився безгольовою нічиєю, а в овертаймах дубль Шахаба дозволив луганцям вийти у чвертьфінал турніру.

Зоря завдяки дублю Шахаба здолала Рух і стала шостим чвертьфіналістом Кубка України