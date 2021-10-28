Подопечные Леонида Кучука не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Украины, уступив на своем поле луганскому клубу. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Нацеленность Руха на четвертьфинал Кубка Украины ощущалась в течение всего матча. Львовяне выглядели интереснее, а после перерыва значительно превосходили соперника физически. В некоторых моментах защита луганцев работала прямо на отбой.

Заря благодаря дублю Шахаба одолела Рух и стала шестым четвертьфиналистом Кубка Украины

Однако напор плодов не принес и поединок после завершения основного времени продолжился еще на 30 минут. Героем овертаймов стал Захедитабар Шахаб, которому в течение 11 минут удалось оформить дубль. Как следствие, Рух покинул турнир, а Заря стала шестым четвертьфиналистом Кубка Украины.

Львов вышел в четвертьфинал Кубка Украины, одолев Альянс в драматичной серии пенальти