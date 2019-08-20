Кучер рассказал, чем ему импонируют Карпаты

Защитник Карпат Александр Кучер рассказал, что перед командой стоит задача попасть в первую шестерку.

"В УПЛ ничего не изменилось. Мяч круглый, поле зеленое. Продолжаем играть в футбол. Пока готов играть, приятно вернуться в Украину, играть дома, перед своими болельщиками.

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Мне нравится, что Карпаты – команда, которая хочет расти, развиваться, стоит задача попасть в первую шестерку. Здесь молодые ребята, голодные к победам", – передает слова Кучера программа Футбольный формат на телеканале Эспрессо.

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