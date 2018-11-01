Кучер отличился красивым голом за Кайсериспор в Кубке Турции

Кайсериспор принимал Пазарспор в матче 1/32 финала Кубка Турции. Украинский защитник хозяев Александр Кучер отличился голом.

В стартовом составе хозяев на матч вышел украинский защитник Александр Кучер. 36-летний оборонец отыграл весь матч и отметился забитым голом.

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После подачи с углового, мяч отлетел к Кучеру, защитник в одно касание пробил по воротам соперника, а игровой шар залетел в "девятку". Меткий выстрел Кучера сделал счет в матче 5:1 в пользу его команды. Итоговый результат игры – 6:1.

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Кубок Турции, 1/32 финала

Кайсериспор – Пазарспор – 6:1

Голы: Гьян, 14, 60, Башачикоглу, 52, Озилдирим, 59, Кучер, 72, Варела, 79 – Аричи, 24

Смотрите видео гола Кучера с 4:50: