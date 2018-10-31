Кучер відзначився красивим голом за Кайсеріспор у Кубку Туреччини

Кайсеріспор приймав Пазарспор у матчі 1/32 фіналу Кубка Туреччини. Український захисник господарів Олександр Кучер відзначився голом.

У стартовому складі господарів на матч вийшов український захисник Олександр Кучер. 36-річний оборонець відіграв увесь матч та відзначився забитим голом.

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Після подачі з кутового м’яч відлетів до Кучера, захисник в один дотик пробив по воротах суперника, а ігрова куля залетіла у "дев’ятку". Влучний постріл Кучера зробив рахунок у матчі 5:1 на користь його команди. Підсумковий результат гри – 6:1.

Рибалка відзначився автоголом у Кубку Туреччини

Кубок Туреччини, 1/32 фіналу

Кайсеріспор – Пазарспор – 6:1

Голи: Г’ян, 14, 60, Башачикоглу, 52, Озилдірім, 59, Кучер, 72, Варела, 79 – Арічі, 24

Дивіться відео гола Кучера з 4:50: