Рыбалка отметился автоголом в Кубке Турции

Украинский хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка принял участие в матче Кубка Турции против Бодрумспора.

В матче 1/32 Кубка Турции Бодрумспор принимал у себя Сивасспор, за который выступает украинский полузащитник Сергей Рыбалка. Хавбек начал матч в стартовом составе своей команды и уже на 13 минуте отметился автоголом.

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Рыбалка срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового, чем открыл счет в игре. Украинец провел на поле весь матч, но исправить ошибку ему не удалось. Его команда уступила со счетом 1:2.

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Кубок Турции, 1/32 финала

Бодрумспор – Сивасспор – 2:1

Голы: Рыбалка, 13 (автогол), Екенжи, 82 – Коне, 90+5