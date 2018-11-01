Ференцварош Реброва и Петряка победил Шарвар и вышел в 1/16 финала Кубка Венгрии

Ференцварош, главный тренером которого является Сергей Ребров, победил Шарвар в 1/32 финала Кубка Венгрии.

Шарвар принимал Ференцварош в 1/32 финала Кубка Венгрии. Подопечные Сергея Реброва не имели проблем с соперником и легко одержали победу со счетом 4:0.

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Украинский хавбек Иван Петряк, выступающий за команду Реброва, вышел на поле на 70 минуте, когда счет был 2:0. Голами украинец не отметился.

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Кубок Венгрии, 1/32 финала

Шарвар – Ференцварош – 0:4

Голы: Фаннбогасон, 11, 82, 89, Бьоде, 50