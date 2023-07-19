В пятницу, 21 июля, Украинская ассоциация футбола проведет жеребьевку І и ІІ этапов Кубка Украины сезона 2023/24, сообщает Telegram-канал организации. Прямую трансляцию можно будет наблюдать на YouTube-канале УАФ.

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В первом предварительном этапе примут участие шесть команд – четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины и два клуба Второй лиги. Базовый день матчей – 29 июля.

На втором предварительном этапе будут выступать 32 клуба – три победителя первого предварительного этапа, а также 29 команд Первой и Второй лиг. Базовый день матчей – 2 августа. На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.

Напомним, последние матчи Кубка Украины были сыграны еще в 2021 году. Розыгрыш 2021/22 так и не доиграли из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне турнир решили вообще не проводить из-за усложненной логистики и отсутствия свободных дат в календаре. Действующим обладателем Кубка является Динамо, которое в мае 2021 года минимально одолело Зарю.

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