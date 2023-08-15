Состоялись 7 из 8 матчей очередной стадии Кубка Украины. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины 2023/24, третий предварительный этап

Кудровка – ФСК Мариуполь – 2:2, 6:7 в серии пенальти

Голы: Кулик, 4, 74 – Пентелейчук, 49, 83 (пен.)

Звягель – ЮКСА – 4:0

Голы: Ндукве, 4, Ващишин, 25 (пен.), Фесенко, 27, Волынец, 78

Прикарпатье – Эпицентр – 1:2

Голы: Француз, 88 (пен.) – Бендера, 22, Мороз, 76

Тростянец – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Слипухин, 63 – Нижник, 52, Гора, 90+3

Ингулец – Виктория – 0:1

Гол: Долинский, 19

Локомотив – Левый Берег – 0:2

Голы: Литовченко, 7, Войцеховский, 70

Николаев – Агробизнес – 1:3 в дополнительное время

Голы: Цюпка, 50 – Волков, 8, Равлик, 105, Кузьмин, 120+4

Кудровка и ФСК Мариуполь обменялись дублями в основное время, затем дело дошло до серии пенальти. В лотерее сильнее оказался представитель Первой лиги. Из-за воздушной тревоги встреча растянулась почти на 4 часа (задержки были и в других матчах).

Звягель продолжает уничтожать все на своем пути. Подопечные Юрия Максимова в 4 матчах нынешнего сезона настреляли уже 20 голов. Очередной жертвой стала ЮКСА.

Динамо готово заплатить 10 млн евро для перехвата трансферной цели Арсенала, – СМИ

Эпицентр и Горняк-Спорт прошли дальше с победами 2:1, а вот Ингулец решил повторить сценарий Карпат. Петровцы выпустили на Кубок откровенно резервный состав, проиграли Виктории и могут сосредоточиться на выступлениях в Первой лиге. Левый берег уверенно одолел Локомотив, Агробизнесу пришлось помучиться с любителями. Сенсационный Николаев затащил более статусного соперника в экстратаймы, однако на них сил уже не хватило.

Завтра состоится последний матч стадии – Скала 1911 против тернопольской Нивы. Дальше четвертый этап, на котором в бой вступают 8 клубов УПЛ. Базовый день проведения – 23 августа.

Страховой менеджер, бизнесмен, мясник: Карпаты-1969 – как сложились их судьбы?