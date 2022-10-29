Еще один футбольный турнир может возобновиться на территории Украины. Речь идет о кубковых соревнованиях.

Если УПЛ возобновилась после полномасштабного вторжения России в Украину, то проведение Кубка все еще заморожено. Прошлогодний розыгрыш не был доигран, а нынешний под вопросом.

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Как сообщает FanDay со ссылкой на члена исполнительного комитета УАФ Валерия Новобранца, старт кубкового турнира планируется весной 2023 года. Окончательного решения о проведении нет, ведь все будет зависеть от хода войны и общей ситуации в стране в то время.

Последним обладателем Кубка является Динамо, выигравшее трофей в 2021-м. В общей сложности у киевлян 13 триумфов, столько же у Шахтера.

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